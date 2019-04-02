CHP İl Başkanı Çankır, Aydınlılara teşekkür etti

İl Başkanı Çankır yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin ve Aydın'ın yoğun gündemi içinde Demokrasinin temel taşlarından bir seçimi daha gerçekleştirdik. Öncelikle bütün yerel basın mensubu arkadaşlara, bizim sesimizi bir şekilde halkımıza aktaran sonra Türkiye'ye duyuran kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu arada hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarımıza, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ve tabi asıl teşekkürü kendi örgütlerimize yapıyorum. Bütün baskılara, şantajlara, tehditlere rağmen ayrıca, devletin bütün imkanlarını kullanarak seçim yürüten, radyoları, televizyonları, medyanın yüzde 95'i iktidar tarafının kontrolündeyken, bütün bu baskılara rağmen, gece sabahlara kadar CHP'nin bayraklarını asan, broşürlerimizi dağıtan kardeşlerimiz, yılmadan yüreklice görevlerini yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütlerine, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun herkese, herkesin başkanları olmak için mücadele eden ilçe belediye başkan adaylarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca en büyük teşekkürü ise Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'na. Devletin bütün imkanlarına karşı emeğini ve kocaman yüreğini koyarak bizlere destek ve önder olan Aydınımızın gururu, Özlem Çerçioğlu'na canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.