CHP İl Başkanı Çankır, “Hedefimiz 2023 yılında CHP'nin hükümet mazbatasını almasıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır, kadın kolları ile seçim değerlendirmesi toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, bundan sonraki hedeflerinin 2023 yılında CHP'nin hükümet mazbatasını almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Sözlerine, yerel seçimlerde kendilerinin sesi oldukları için basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan CHP İl Başkanı Ali Çankır, “Bugün kadın kolları ile birlikte 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Onların bu seçimlerde gösterdiği emeklere teşekkür ettik. Ve 01 Nisan tarihi itibari ile 2023 için Aydın İl Örgütü olarak bir hedef koymuştuk. Bu hedefle ilgili olarak ne yapmak istediklerimizi konuştuk. Biz CHP olarak Aydın'da yerel yönetimlerin tecrübesi ile Büyükşehir Belediye Başkanımızın beş yıllık Aydın'a verdiği önemli hizmet ve memnuniyetle, 10 ilçe belediyesini Millet İttifakı olarak aldık. Millet İttifakının Belediye Başkanları Aydın'da ilçe bazında nüfusun yüzde 85'ini yönetecek. Büyükşehir Belediye Başkanımızla 2024 yılına kadar bu çalışmalarımıza sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halka dokunan belediyecilikle devam edeceğiz. Bizim hedefimiz belediyeler eliyle halka dokunduğumuz bu sosyal belediyeciliği sosyal devlet anlayışı ile de 2023'te CHP'nin hükümet mazbatasını alarak devam etmektir.

“İstanbul ile ilgili bir planlamamız var”

YSK'nın İstanbul'daki seçimi iptal kararı Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Çankır, “Alın teri ile seçim kazanan Ekrem İmamoğlu'nu milletimiz yeniden hem de ezici bir çoğunlukla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapıp, milletin iradesi tekrar tecelli edecektir. Milletin iradesine engel olamayacaklardır. İmamoğlu'nun arkasında Aydın il örgütleri olarak, yanındayız. Ve bununla ilgili olarak ta 3 ayrı kademede bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalardan iki tanesi seçim gününe yöneliktir. 23 Haziran günü seçim güvenliğini ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitleri buradan oraya götürecek tecrübeli ekiplerimiz var. Kadın ve Gençlik Kollarımıza beraber İstanbul'da seçmen hakkı olan Aydın'da oturan vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi 23 Haziran'da İstanbul'a taşıyacağız. Aydın örgütleri olarak üçüncü planlamamız ise seçim sürecinde 23 Haziran'a kadar, İstanbul'da bir seçim ofisi tutacağız. Aydın'daki seçim tecrübesine sahip arkadaşlarımız ile beraber İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki güneşi doğurmasına katkıda bulunacağız” dedi.

CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ise “31 Mart Yerel Seçimlerinde hedefimizi 17 ilçe belediyesi olarak koyduk. 10 ilçe belediyesini aldık. Büyükşehir Belediyesi'ni de tekrar kazanarak büyük bir başarı elde ettik. Bu anlamda yerel seçimlerde kadın kolları olarak, Aydın genelinde büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarını sürdüren değerli kadın kollarım başarıya ulaşmıştır. Başarılı bir performans göstererek büyük ilçeleri tekrar kazanmamızı sağlamıştır. Çalışmalarında başarılı olan ilçe başkanlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve Aydın İl Başkanımız Ali Çankır'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.