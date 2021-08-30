CHP İl Başkanı Çankır; Önce vatan diyenlerin izinde yürümeye devam edeceğiz

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Tarih sayfalarında özgürlük uğruna verilen mücadelenin zaferle taçlandığı bu zafer nesillerden nesillere hep yaşatılacak, hep anlatılacak" dedi.

Bugün üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının atalarımızdan emanet olduğunu belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, açıklamasında "7 düvelin işgaline karşı direnenler cesur kahramanlarımız bugün bizlere bu toprakları armağan ettiler. Bizler ise dün olduğu gibi bugün ve yarında cesaretini yüreğinde taşıyan, tam bağımsız Türkiye için mücadele eden, önce vatan diyen atalarımızın izinde yürümeye devam edeceğiz. 'Tam bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yarınlarımız için mücadelemizi her daim sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna canı pahasına savaşan aziz şehitlerimizi minnet ile anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.