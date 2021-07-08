CHP İl Başkanı Çankır; “Zamlar vatandaşın sırtına büyük bir yük getirdi”

CHP İl Başkanı Çankır yaptığı açıklamada, “Halkımız Kovid-19 ve pandeminin getirdiği sorunlarla boğuşurken, 1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza yüzde 20, LPG'ye 60 Kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldı. Son zamlarla birlikte, sene başından beri elektriğe yüzde 22, doğalgaza yüzde 20 zam uygulanmış oldu. AK Parti hükümetinin yürürlüğe girdiği günden bugüne elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu düzen, vatandaşın sırtına yük olarak bindi. TÜİK' in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile son 2 yılın zirvesine yükseldi. Üreticinin maliyetleri ise son 32 ayın zirvesinde. Türk Lirası'nın döviz kurları karşısında sürekli değer kaybetmesi ise ithal girdiye mahkum edilmiş çiftçimizin, üreticimizin maliyetlerinin artacağının habercisi. Mazot pahalanacak, gübre pahalanacak, elektrik pahalanacak. Bunun üzerine bir de son zamlar önümüzdeki aylarda enflasyona yansıyacak. Açık olan bir şey var. Bu düzen vatandaşın hayatını daha pahalı, daha yaşanamaz hale getirecek Türkiye'nin bütün bu sorunlardan kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçiyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, halkın iktidarını kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan, hayat pahalılığına son verecek olan, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kuracağız. Vatandaşı hesap vermeyi temeline alan demokratik hukuk devletini kurup, kamu kaynakları halk yararına kullanacağız" dedi.