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CHP İl Başkanı Çankır'dan JES açıklaması

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın’da tartışma konusu olan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) hakkında açıklamalarda bulundu.

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın'da tartışma konusu olan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) hakkında açıklamalarda bulundu.


Ali Çankır, yaptığı açıklamada; “Yıllardan bu yana güzel şehrimiz Aydın'ı, Aydın Ovasını, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı durmaksızın zehirleyen jeotermal santraller ile ilgili tartışmalar büyüyünce görüyoruz ki Aydın Valiliğini telaş sarmış. Bir kere şunun bilinmesinde fayda var; merak etmeyiniz, Aydın halkı artık kokunun ne kokusu olduğunu anlıyor. Özellikle Efeler ilçesinin batı mahallelerinde dahi zaman zaman ortaya çıkan o çürük yumurta kokusu insanların camlarını açmalarına dahi mani oluyor.


Hatırlatmak isterim geçtiğimiz yıllarda kamu kurumlarının katılmasını engelleyerek ihale edilen çiftlik sahası da bu bölgede. Yani var olan koku yetmezmiş gibi; yeni kuyular ve santralde yolda. Bizim sahip olduğumuz her şey tam da burada, bu şehirde ve Aydın halkı artık şehrinin kaderiyle ilgili kararlarını hancılara yani Aydın halkına da lütfedilip sorulmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

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