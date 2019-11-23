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CHP İl Başkanı Çankır'ın Öğretmenler Günü mesajı

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Ali Çankır, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Öğretmenlik bir ülkenin geleceğine dokunan, yaşanacak olan günlerin temelini oluşturan kutsal bir meslektir. Bir ulusu kalplerine, vicdanlarına, gorüşlerine, fikirlerine, bilgilerine göre yönlendirebilir, o ulusun evlatlarının geleceklerindeki ışıkları,yol göstericileri olabilirler.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliginde kurulan Cumhuriyet sayesinde vatanımızın bir karış toprağında doğan, orada okuyan, çalışan kardeşlerimiz bugün ögretmen olup yurdumuzun herhangi bir yerinde yine vatana ve millete yeni nesiller kazandırabiliyor, ülkemizin geleceğine yön verebiliyorlar.İşte bu yüzden Cumhuriyetimizin kurucusu Başögretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve fikirlerinin ışığında daha çağdaş ve uygar medeniyetler seviyesine cikmamız en çok da siz öğretmenlerimiz sayesinde olacaktır.


Eğitim ailede baslayip, okulda devam ederken çocuklarımızın bu geçiş sürecine katkı koyan, onları geliştiren ve büyüten öğretmenlerimize her daim güveniyor, geleceğimizin daha aydinlık huzur dolu olmasındaki çabalarına inanıyor, bu vesile ile de başta Başögretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Öğretmenlerimizin ve Öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum"

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