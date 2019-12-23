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CHP Kongresine kadınlar damga vurdu

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü Olağan Kongresi, Şili’den çıkıp Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı bir eylem olan Las Tesis’i Kuşadası’na taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü Olağan Kongresi, Şili'den çıkıp Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı bir eylem olan Las Tesis'i Kuşadası'na taşıdı.


CHP'li kadınlar kongrenin açılışında hep bir ağızdan Las Tesis protestosuyla özdeşleşmiş “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganını atarak son 17 yıl içerisinde erkek cinayeti sonucu yaşamlarını yitiren kadınların isimlerinin yer aldığı dövizleri havaya kaldırarak eylemlerini güçlendirdi.


“Kadın” vurgusuyla gerçekleşen CHP Kuşadası İlçe Kongresinde 4 kişilik Divan kadınlardan oluştu. CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in başkanlığını yürüttüğü divan heyeti kongre boyunca sık sık, kadınların uğradığı haksızlıkları gündeme getirdi. Kongrenin açılışında konuşan CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir son yıllarda kadın cinayetlerinin artığına dikkat çekerek sorunun ancak kadınların siyasette ve sosyal hayatta daha fazla rol almalarıyla çözüleceğini kaydetti.

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