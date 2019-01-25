CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Günel belediye işçilerini ziyaret etti

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde yapılan ziyarette işçilerle samimi bir ortamda görüşme gerçekleştiren CHP Kuşadası Adayı Ömer Günel , “İşçi kardeşlerim, biz ekmeğinin peşinde koşanlarla birlikteyiz. Arya ile çıkan dedikodular kasıtlıdır. Bizzat bizden duymadığınız sözlere inanmayın. Kimse işten çıkartılmayacak. Biz yeni istihdamlar yaratacağız. Özgürlüklerin ve demokratik hakların savunusuyuz. Ben örgütlenmeye inanan biriyim. Herkes istediği sendikaya üye olabilir. Zamanında işçi de oldum, patronda oldum. Çalışmanın, eve ekmek götürmenin kıymetini bilen biriyim. Günde 4 saat uyurum. Sabahın 5'inde siz sokaklarda iken sırtınıza dokunan el benim elim olacaktır. Doğduğum kenti değiştiremem ama yaşadığım kenti değiştirebilirim. Kuşadası'nı daha yaşanabilir bir kent haline elbirliği ile getireceğiz” dedi.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman ise, “CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in burada bizlerle olmasından çok memnun olduk. Ortada dolaşan dedikoduları bizzat cevaplayarak tüm işçi kardeşlerimizin gönlünü almıştır” dedi.