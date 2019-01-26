CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Güzelçamlı sakinleri ile buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Güzelçamlı sakinleri ile Belediye Düğün Salonu'nda bir araya geldi. Yoğun bir katılımın olduğu buluşmada Güzelçamlı'lılar önce Günel'in projelerini dinledi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Günel “Yeni bir dönem başlıyor. Ben hukukçuyum. Uzlaşmanın da kavganın da ne demek olduğunu bilirim. Ama ben her zaman uzlaşmadan yanayım. Hep söylüyorum hükümet hangi partiden olursa olsun. Benim kentime 1 liralık yatırım yapılacaksa ben yatırımı yapacak kişinin kapısında yatarım. Bu kadar net söylüyorum. Egoyla kibirle siyaset, hizmet olmaz. ” dedi.

-Bizim Makam Odamız Olmayacak!

Vatandaşlardan gelen “Size ulaşabilecek miyiz?” “Makam odanızın kapısı bize her zaman açık olacak mı?” sorularına CHP adayı Ömer Günel, “Makam odasının kapısının açık olması gibi bir şey olmayacak çünkü makam odası olmayacak. Sadece misafirlerimiz geldiğinde o makama çıkıp misafirlerimizi ağırlayacağım. Onun dışında belediye adına içinde sizlerle daha rahat iletişim kurmak için masası olan mobil bir ofis yaptıracağız. Bütün gün mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, hep sizin aranızda, sizinle olacağım. Biz bu kentin sorunlarını biliyoruz. Dersimize çalıştık. Çözüm projelerimizi hazırladık. ” diye cevap verdi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Günel ayrıca “Daha önce Davutlarda Belediyemiz vardı ve buradaki hemşehrilerimiz yerinde hizmet alıyorlardı. Burada mahalle meclis üyelerimizi konuşlandıracağız en az 1 veya 2 meclis üyemiz olacak ve belli faaliyetlerin yerinden verilmesi için gerekli hazırlığı yapacağız. Güzelçamlı'lı hemşerilerimizi olabildiğince az Kuşadası'na getirmeye çalışacağız. 23 mahallemizin tamamında mahalle meclisleri oluşturacağız. Meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız ile koordineli şekilde mahallenin sorunlarını onlardan alacak ve hizmete dönüştüreceğiz. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Ama biz mutlaka yapacağız İlçe Başkanımla beraber bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü biz örgütten gelen örgütü tanıyan sokağı bilen kişileriz.” dedi.