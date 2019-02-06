CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, TÜRSAB üyeleriyle buluştu

TÜRSAB Kuşadası Başkanı Gökhan Aydın, “Seyahat acenteleri şehri yurt dışı pazarlarında tanıtan kişilerdir. En önemli dayanağımız elimizdeki üründür. Önceliği turizm olarak turist ağırlamak olarak belirlenmiş bir şehir elimiz sağlamlaştırır. Değerli meslektaşlarımdan ricam bugün burada eksik gördükleri tüm detayları paylaşmalarıdır” diye konuştu.

Ömer Günel ise, “KUTO ve TÜRSAB'ın hazırladığı tüm raporları aldım ve çok dikkatli bir şekilde inceledim. Bu tip toplantılara çok katılmışsınızdır ama bugün görevi almışım gibi sorunlarınızı dinlemeye çözümleri için şimdiden çalışmaya başlama amacıyla buradayım. Muhteşem bir bölgede yaşıyoruz ama yıllar geçtikçe bu değerlerimizi kaybetmeye yaşatamamaya başlamışız. Önümüzdeki 5 yıl ben elimden gelen her şeyi en hızlı şekilde yapacağım. Nitelikli tesis azlığının ve marka imajımızın arttırılması gerektiğinin farkındayım. Türkiye'nin en büyük kongre merkezine sahibiz ama işletemiyoruz. Kuşadası dijital ortamda daha aktif tanıtılmalı. İlk çalışmalarımızdan biri de bu olacak.” dedi.

Ömer Günel ,“Talip olduğum kente hakimim ama bu işi yapan en iyi bilen kişiler olarak sizlerden dinlemek isterim.” diyerek acente yetkililerine tek tek söz verdi. Acente yetkilileri; spor turizmi için daha fazla tesis yapılması, limanın önüne otobüslerin bekleme ve yanaşabilmesi için bir alan oluşturulması, Kale Kapısı bölgesinde Kuşadası tarihi dokusunun ortaya çıkarılması, Güvercinada'nın daha etkin hale getirilmesini öncelikle istediler.

Acente yetkililerini dikkatle dinleyen Ömer Günel, “Talip olduğum işe hakimim. Sizlerin de önerilerinizle altyapısı ve üst yapıları ile örnek bir kent oluşturmak istiyorum. Cezalandıran değil, teşvik eden ödüllendiren bir belediye olacağız.” diyerek sözlerini bitirdi.