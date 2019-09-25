CHP Kuşadası ilçe örgütü genişletilmiş toplantıda buluştu

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın divan başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve parti üyeleri katıldı. İki saatlik toplantıda yönetmeliğe uygun olarak Danışma Kurulu üyeleri de yer aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Günel, 5 aylık icraatlarını partililerle paylaştı. Toplantının ilk bölümünde örgüt içindeki sorunlar hakkındaki sorulara cevap verildi. İkinci bölümde partililerin vatandaşlardan aldığı beğeni ve yerel sorunlar hakkında çözüm önerileri ile yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Günel, mahallelerin sorunları ve istekleri hakkında bilgiler aldı. Örgütü her zaman önemsediğini kaydeden Günel, hep birlikte birçok yeniliğe ve projeye imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.

CHP İlçe başkanı Mehmet Gürbilek ise toplantıda yaptığı konuşmada “CHP Kuşadası İlçe Örgütü olarak 31 Mart'ta seçmenin yerelde ve genelde partimize vermiş olduğu sorumluluğun bilincindeyiz. Partimizde birlik ve beraberliği en üst seviyeye taşıyıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yerel yönetimimizin 6 aylık çalışmalarını başarılı buluyoruz. Hedefimiz bu uyumu ve başarılı çalışmaları daha da ileriye götürüp 2023'te partimizi genelde iktidar yapmaktır” dedi.