CHP Listesinden Meclis Üyesi seçilen İYİ Parti Meclis Üyeleri, partilerine döndü

Söke'de Millet İttifakının ortağı İYİ Partili 4 Belediye Meclis Üyesi seçime girdikleri CHP'den istifa ederek, kendi partilerine döndü. İYİ Partili Meclis Üyeleri Söke Belediye Meclisi'nde kendi gruplarını oluşturacak. Konuyla ilgili olarak İYİ Parti İlçe Merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı da bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP listesinden Söke Belediyesi Meclis üyesi seçilen Adem Efe, Turgay Avcı, Neslihan Koyuncuoğlu ve Mehmet Mert tekrar İyi Parti'ye döndüklerini açıkladılar. İYİ Partili meclis üyeleri önümüzdeki meclis toplantısıyla birlikte kendi gruplarını kuracak.

Gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama yapan İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez; “Sayın genel başkanımız Meral Akşener ve CHP genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çalışmalar sonucu seçimlere Millet İttifakı olarak girilmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede Aydın'da İYİ parti ve CHP ittifakla seçimlere girmiş ve başarılı sonuçlar almıştır. Söke' de Belediye Başkanımız Levent Tuncel ile Millet İttifakının işbirliği sonucu seçimleri yaklaşık 7 Bin oy farkı ile kazandık. 2014 seçimlerinin 3 Bin 182 farkla kazanıldığı göz önüne alındığında, millet ittifakının başarısı ortadadır. İttifak görüşmeleri yapılırken, seçim sonrasında belediye meclisine seçilen İYİ Partili arkadaşlarımızın kendi partilerine dönüp hizmet edeceği bilinen bir şeydi. Millet ittifakı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimiz de bu kapsamda tekrar İYİ partiye üye olarak, görevlerine devam edecektir. Burada sürpriz bir durum yoktur, herhangi bir anlaşmazlıktan doğan bir şey değildir. Bu ittifakın ortaya çıktığı gün malum olan bir şeydi. Çünkü İYİ Parti' de tüzel kişiliği olan bir siyasi partidir ve arkadaşlarımız bundan sonra İYİ Parti meclis üyesi olarak görevlerine devam edecektir” dedi.

“Başkanımız Levent Tuncel'in Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Çelikez konuşmasının devamında, “Seçim sürecinde nasıl beraber çalışıp, kazanmak için işbirliği yaptıysak, bundan sonrada belediye başkanımız Sayın Levent Tuncel'le beraber çalışmalarımız aynı şekilde devam edecektir” dedi. İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez; “İYİ parti belediye meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatımız Sayın Levent Tuncel'e Söke'nin sorunlarının çözülmesi için her türlü desteği sonuna kadar verecektir. Bundan sonraki çalışmalarda İYİ Parti belediye meclis üyeleri sorumluluklarının bilincinde, olarak belediye başkanımız Levent Tuncel'in yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Tuncel; “Asılsız dedikodularla kafa yormayın”

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise yaptığı konuşmada; “Siyasetin içinde aslı olmayan dedikodular dolaşmakta. Çağlar bey bu konuda net cevabını verdi. Bazı arkadaşlar dedikodularla kafaları yormaya çalışacaklarına, Sökemiz için kafalarında proje veya önerileri varsa; bana meclis üyelerime bunları sunmalarını rica ediyorum. Kafalarını bu işlerle yormasınlar. Söke 5 sene sonra şu anki olduğu yerden çok farklı durumda olacak. Bundan kuşkunuz olmasın” dedi.

İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı Aydın ilinde Millet İttifakının iş birliğini en güzel şekilde uyguladığını, bunun sonucunda Aydın'ın 10 ilçesinde Millet İttifakı olarak Büyükşehir'i de kazanarak büyük başarı elde ettiklerini söyledi. CHP'den Belediye Başkanı çıkardığımız ilçelerde İYİ Partili arkadaşlarımız CHP'nin listelerinde seçime girdiler. Bugünden itibaren bugüne kadar verdikleri hizmetleri İYİ Parti Meclis Üyeleri olarak vermeye devam edecekler. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.