CHP milletvekillerinden Aydın'a çıkarma

CHP Ankara, İzmir, Balıkesir ve Manisa milletvekilleri, Aydın'da Millet İttifakı belediye başkan adaylarına destek isteyerek, hükümeti de Aydın'da tamamlanamayan yatırımlar üzerinden eleştirdi.

Yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimler öncesi süreci ve ülke gündemini değerlendirmek üzere CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Aydın'a geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret eden CHP'li vekiller, daha sonra CHP Aydın İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Millet İttifakı adaylarına destek istedi.

Şubat ayı işsizlik rakamları Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci oranı olduğunu ifade eden Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yüzde 13,5'la ülkede 7 buçuk milyonu aşkın işsizin bulunduğunu dile getirdi. Aydın'a gelen bakanların bakıp bakıp gittiğini dile getiren Şahin, Aydın'a hizmet için iktidar milletvekillerinin yetersiz kaldığını belirtti. Ankara'dan Aydın'a gelirken İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı kullanmak zorunda kaldığını ifade ederek konuşmasına başlayan Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “Türkiye'nin turizm açısından iyi bir potansiyeli olan Aydın'ın maalesef bir havaalanı yok. Ben Ankara'dan Aydın'a hava yoluyla ulaşmak isterdim. Buradan da Aydın'ın şiddetli bir şekilde havaalanına ihtiyacı olduğunu duyurmak istiyorum. Turizm dediğimiz zaman Türkiye'de aklan gelen yerlerden biri olan Kuşadası'nda Karayolları tarafından yapılan çevre yolunun orta refüjün kötü manzarasıyla karşılaşıyor. İki yıldır bitmeyen bir orta refüjün bu kötü görüntüsüne Kuşadası ve Aydınlı vatandaşlarımız hak etmiyor. Ben de buradan iki yıldır bu orta refüjü yapamayan iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Eğer yapamıyorsanız ben büyükşehir belediye başkanıma ricada bulunup iki yılda yapılmayan orta refüjü iki günde yaptırayım. Bu görüntü Kuşadası, Aydın'a ve Türkiye'ye yakışmıyor” dedi.

“Aydın çok şanslı”

Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, ülkedeki tarım politikalarını eleştirdi. 50 gündür yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında CHP'li belediyeler ile Aydın'dan ve Özlem Çerçioğlu'ndan bahsettiğini söyleyen Bakırlıoğlu, gittikleri yerlerde Çerçioğlu'nun tarım ve hayvancılıkta yaptığı Ege Et, Ege Yem, Ege Süt, sakız koyunu dağıtımı, ata tohumu projelerini örnek gösterdiklerini söyledi. Manisalı bir üretici olarak Aydın'a gıpta ile baktığını ve Aydınlıların bu yönden çok şanslı olduğunu dikkat çeken Bakırlıoğlu, Aydın'da jeotermallerin oluşturduğu tahribata benzer olarak Manisalıların da aynı riskle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

“Önce verdiğiniz sözleri tutun”

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise, Aydın'da hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri olarak Millet İttifakı'nın başarılı olacağını söyledi. İktidar milletvekillerinin ve adaylarının daha önce Aydın için verdikleri sözleri yerine getirmeye davet eden Kılıç, Aydınlıların artık boş vaatlere kanmadığını ileri sürdü. Ülkedeki tarım politikalarının pazarcı ve vatandaşı birbirine düşürür hale geldiğini altını çizen Kılıç, ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı kaydetti. Her şeyde yaşanan zamdan dolayı hayvancılığın ve çiftçinin zor günler geçirdiğine işaret eden Kılıç, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Aydın'da çiftçi, esnaf, çocuk, kadın dostu belediyelerin olduğunu ifade etti. CHP'li belediyelerin ranttan yana değil halktan yana belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiğini söyleyen Kılıç, Aydın'da olduğu gibi diğer illerde de sadece Mart'ın sonunda değil her zaman baharın yaşanacağını kaydetti.