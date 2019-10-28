CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Zeliha Yapsık Toros'tan, 29 Ekim Mesajı

Başkan Toros mesajında “Kurtuluş savaşında emperyalizme karşı bir direniş destanı yazan Türk ulusu, kadınıyla, erkeğiyle mazlum ülkelere örnek yepyeni bir devlet kurarak esaretimize son vermiştir” dedi.

CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Zeliha Yapsık Toros, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kurtuluş savaşında emperyalizme karşı bir direniş destanı yazan Türk ulusu, kadınıyla, erkeğiyle mazlum ülkelere örnek yepyeni bir devlet kurarak esaretimize son vermiştir. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanı, özgürlüğün ve eşitliğin ilanıdır. Cumhuriyet sıradan bir rejim değişikliği değildir. Cumhuriyet, bir kültür rejimidir, bir çağ değişimidir, bir uygarlık değişimidir. Cumhuriyet laikliktir. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyette zengini, fakiri eşittir; kadını erkeği eşittir. Cumhuriyet ırkı, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun bütün insanların eşit vatandaşlık haklarıyla donatılması demektir. Cumhuriyet aynı zamanda bir Kadın Devrimidir.”

Toros mesajının devamında; “Cumhuriyeti kuranlar, tercihlerini büyük bir kararlılıkla, cesaretle ortaya koymuşlardır. Cumhuriyetle başlayan o büyük toplumsal dönüşümün temel ekseni kadın erkek eşitliği olmuştur ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük projesidir. Bu proje tarihimiz için de adım adım uygulanmıştır. Bu tarihsel süreç kısaca bize nereden nereye ve nasıl geldiğimizi açıklamakta ve hatırlatmaktadır. Bizim yolumuzu açan Cumhuriyet'tir. Biz cumhuriyetin kızları, anneleri, onurlu vatandaşlarıyız. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bugün başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.