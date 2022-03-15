CHP ve İYİ Partili isimler Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin kurmayları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aydın ziyareti öncesinde bir araya gelen CHP ve İYİ Partili isimler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Akşener'in Aydın ziyareti ile ilgili Başkan Çerçioğlu'na bilgi verdiklerini ifade etti. Karşılıklı istişarelerin ardından Başkan Çerçioğlu da kendilerini ziyaret eden ve bilgilendiren CHP'li ve İYİ Parti'li kurmaylara teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya hazır bulundu.