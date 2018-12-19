CHP'li Atay, “İş birliği ve uyum içerisinde hizmet üreteceğiz”

Fatih Atay yaptığı açıklamada, tüm kurumlarla iş birliği ve uyum içerisinde hareket edeceğini ifade etti.

Atay yaptığı açıklamada, “CHP Efeler Belediye Başkan Adayı olarak beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Parti Meclisimize, Aydın CHP İl ve İlçe Yöneticilerimize, tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçte Efeler halkına en iyi hizmeti verebilmek için ilgili tüm resmi kurum, kuruluş, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği ve uyum içinde hizmet üretmek temel amacımız olacaktır. Gerek milletvekilliği, gerekse yerel siyasette edindiğim tecrübe ve birikimimi bundan böyle mesai kavramı gözetmeksizin Efeler halkı için kullanacağım. Bunu yaparken sadece hizmet etme azim ve kararlılığımız herkes tarafından mutlaka görülecektir. Bu kararın başta Efeler olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.