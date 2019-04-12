CHP'li Başkan Dinçer'den duba açıklaması

Aydın'ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Çine'nin her yerinde kaldırım çalışması yapıldığını belirterek, kişiye özel kaldırım yapmadıklarını savundu.

Başkan Dinçer, yaptığı açıklamada, “2018 yılı içerisinde çarşı merkezimizde bugüne kadar olmayan kaldırımları yapmak için vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine kaldırımlar yaptık. Bu firmaya da 2018 yılında kaldırım yapacağımızı söylediğimizde bize dediler ki biz buraya araç girişi çıkışı yapıyoruz, bize bir süre verin, biz bu süre içinde şehir dışına bir depo yapalım burada kullanalım dediler. Bizde bu süreyi verdik, bundan yaklaşık 6 ay önce. Seçim önünde böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bildiğimiz için bu yaya kaldırımını yapmak istemedik. Ama 2019 yılı sizinde bildiğiniz gibi yayalara üstünlük veren bir yıl. Seçimden sonra da gittik, daha önce verdiğimiz 6 aylık sürenin bittiğini söyleyip, kaldırımımızı yaptık. Araçlarınızı dışarıya çıkarın dediğimiz halde araçları çıkarmadılar. Biz savcılığa vereceğiz dediler. Bir şov yaptılar herhalde, kendilerine göre. Burada bizim için önemli olan vatandaşımızdır. O depoda saman ve yem satışı yapılıyor. Çarşı içinde bu tür satışların yapılamayacağını biz daha önce söyledik. Bir gıda çarşısı şeklinde bir çarşı yapıp, buraya taşıyacağız, çarşının içi çok sıkıştı. Sadece vatandaşlardan gelen yaya kaldırımı ile ilgili değil, saman satışı ile ilgili sıkıntılar da var. İlçe merkezinde satılan saman satışından dolayı vatandaşımız da rahatsız. Kişiye özel bir uygulama yoktur, tüm Çine'ye kaldırımlar yapılmıştır, herkesin önüne kaldırımlar yapılmıştır” dedi.