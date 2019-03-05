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CHP'li Fatih Atay'dan pazarcı esnafına yüzde 50 indirim müjdesi

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’liMehmet Fatih Atay, seçim kampanyası kapsamında Çeştepe ve Ovaeğmiri’nde kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP'liMehmet Fatih Atay, seçim kampanyası kapsamında Çeştepe ve Ovaeğmiri'nde kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.


Açık ve kapalı tüm pazar yerlerinde tahsis ücretleri ve işgali bedellerinin yüzde 50 indirileceği sözünü veren Atay, sosyal belediyecilik anlayışının gereklerini yerine getireceklerini ifade etti.


CHP'li Atay, “Üretim yapan çiftçilerimizin maalesef ki girdi giderleri oldukça yüksek. Çiftçilerimiz ürettiği ürünleri satamıyor, vatandaşlarda ne yazık ki alışveriş yapamıyor. Biz yöneticilerin asli görevi bulunduğu semte yaşayan vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve daha çağdaş bir semt ortaya çıkarmaktır.31 Mart Yerel Seçimlerinden hemen sonra Efeler Belediye Başkanlığını kazandığımız takdirde pazar esnaflarımızın kira ve işgaliye bedeli adı altında ödediği ücrete yüzde 50 indirim yaparak, çiftçilerimize ve pazar esnafımıza destek olacağız” dedi.

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