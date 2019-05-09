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CHP'li gençler Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Gençlik Kolları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Gençlik Kolları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.


Gençlerle Büyükşehir Belediyesi önünde hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Çerçioğlu "Gençlere güvenimiz tam. Her şey çok güzel olacak" dedi.


Gençlere yönelik projelerde gençlerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu "Bütün ümidimiz çocuklarımızda ve gençlerimizde. Ne yapıyorsak çocuklarımız ve gençlerimiz daha rahat yaşasın diye yapıyoruz" sözlerini kullandı.


Aydınlı gençlerle birlikte çalışarak Aydın'da birçok başarıya imza attıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, gençlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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