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CHP'li Günel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Kuşadası’nın CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Kuşadası'nın CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.


İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret sırasında Başkan Günel, Akşener'i Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması'na davet etti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan Günel, “ Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i makamında ziyaret ettim. Yerel seçimlerin ardından ilk defa bir araya geldiğimiz başkanımızla keyifli, hoş sohbet ettik. Sayın Başkanımızı 02-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek olduğumuz Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışmamıza davet ettim. Kendisine vaktini ayırdığı için teşekkür ederim “ dedi.

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