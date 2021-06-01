CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu

Didim Belediyesi tarafından 54 bin 400 metrekare alana kurulan yeşillendirilmesi için mevsimsel çiçeklerin yetiştirildiği ve tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığı CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Didim'e gelerek Didim Belediyesi tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay karşıladı. Milletvekillerine lavanta tarlalarının, sıkım alanlarını ve seraları gezdiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay seranın işleyişi hakkında bilgiler verdi. Didim'e dikilen mevsimsel çiçeklerin tamamının belediye serasından üretildiğinin bilgisini veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Yaklaşık olarak 20 çeşit çiçeğin üretiminin yapıldığı serada ilk yıl 150 bin adet olan mevsimsel çiçek üretimi ise 4 yılın ardından 1 milyon rakamını geçti. Mevsimsel çiçeklerin yanı sıra lavanta, biberiye, defne, melisa, kantaron, nane, kekik, okaliptüs ve delice zeytin yağı gibi tıbbi aromatik yağ üretimi için üretilen bitkilerden elde edilen uçucu yağları 'Didyma' markası ile satışa sunuyoruz. Bunların yanı sıra ürünlerden kekik, ada, lavanta, ıtır, zeytin yaprağı ve biberiye çayı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'a ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine, milletvekilleri de Başkan Atabay'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.