CHP'li Müjgan Dalgıç; “Şiddete Karşı Susmayacağız”

Kadınların, her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradığını belirten Müjgan Dalgıç; "2019'un ilk on ayında 383 kadın öldürüldü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürüldü. Yani Devlet kadını korumadı. İşte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir. Biliyoruz ki, onlar “Eşit değilsiniz” dedikçe kız kardeşlerimiz öldürülüyor. Onlar “Eşit değilsiniz” dedikçe kazanımlarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Onlar “Eşit değilsiniz” dedikçe emeğimiz yağmalanıyor. Bunlar yetmezmiş gibi, önümüzdeki günlerde yasalaşması konuşulan yargı paketine göre, “Nafaka Hakkımız” kısıtlanmak isteniyor. Amaç: kadının erkeğe bağımlı yaşaması, şiddetin her türlüsüne ses çıkaramaz hale gelmesi" dedi.

Şiddete karşı Susmayacaklarını, mücadele edeceklerini belirten Söke CHP Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç açıklamasında; "Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bugün de biz daha çok bir ve diri olacağız. Mirabel kardeşlerden günümüze şiddete, tacize ve tecavüze uğrayan, kahkahası yasaklanan, emeği değersizleştirilen kısacası şiddetin her türlüsüne maruz kadınlar için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin son bulması için 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmasını, İyi hal indirimlerine son verilmesini, Sığınma evlerinin sayısının arttırılmasını, Ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbı destek ile yasal yardımın yapılmasını, Kadın istihdamını artırmak için güvenceli istihdam olanakları yaratılmasını, Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmesini, Kadın - erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliğinin giderilmesini, Medyanın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz!" İfadelerini kullandı.

‘Evde, sokakta, toplumsal yaşamda bizleri yok saymak için her gün yeni bir saldırı ile karşımıza çıkanlar umutlanmasın' diyen Müjgan Dalgıç; "Kadınlar dün haklarını almak için nasıl meydanları boş bırakmadılarsa bugün de meydanlarda olacak. Kadınlar için yaşamsal olan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesini uygulamamak için her yolu deneyenlerin karşılarında dayanışmamızın gücünü bulacak! Biliyoruz yolumuz uzun, ama inanıyoruz ki mücadeleyi büyüttükçe yarınlarımız daha özgür olacak. Ve bugün 2019'un Türkiye'sinde bütün değerleri ile yağmalanmış bu memlekette, intihar haberlerinin, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında, 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz. “ÖLMEK İSTEMİYORUM” dedi.