CHP'li Tezcan ve Bülbül, Söke'de ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Söke'de oda başkanları ile bir araya geldi.

CHP İlçe Merkezinde kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, partililerine seslendi. CHP Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel'in de bulunduğu toplantıda ilk konuşmayı CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya yaptı.

Türkiye'nin yangın yeri olduğunu, vatandaşların geçim derdinin çok büyük olduğunu söyleyen Hüseyin Akkaya; “Ceberut tek adam rejimini yerelde seçimler kazanmak suretiyle göndereceğiz. Bunun için de çalışmalarımıza son derecek titizlikle devam ediyoruz” dedi. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya çalışmalarında destek olmak üzere Söke'ye gelen Milletvekillerine teşekkür etti.

Adayların belirlenmesinin ardından 17 ilçede çalışmaların yoğun şekilde başladığını belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır; “Aydın'ın her köşesinde kadınlarımızla, gençlerimizle, yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Önemli bir enerji var sahada. Bu enerji ve sinerjiyle Söke'de ve tüm ilçelerde başarıyla çıkacağımızdan eminim” dedi.

Yoğun bir meclis çalışmasının ardından bölgelerine gelerek partilileri ile buluştuklarını belirten CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül; “Ankara'dan Söke kesin alacağımız en önemli yerlerden biri olarak gözüküyor. Bu örgütün canlılığı, partililerimizin çalışması ve bizlerinde katkılarıyla Söke'yi mutlaka alacağız. Başkan Adayımız Levent Tuncel ve ilçe yönetimimizle birlikte Söke'de CHP bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğimize inanıyorum. Seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum, Levent kardeşime şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sahadayız ve seçimleri dördüncü kez kazanmak için canla başla çalışıyoruz diyen Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel; “Söke'de 31 Mart akşamı bahar başlayacak” dedi. Levent Tuncel milletvekillerine kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti.

Yerel siyasetin eskisinden daha farklı olduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan; ilçelere hizmetin gelmesi için ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesinin güçlerini birleştirdiğimizde yaşadığımız kente çok daha güçlü ve önemli hizmetler getirebiliyoruz. O nedenle hem büyükşehiri hem de Söke'yi yeniden alacağız. Parti herkesin üzerindedir. Ben varsan varız, yoksam yokuz anlayışı ile yol yürüyebilmemiz mümkün değildir. Bundan beş sene önce nasıl bir görev değişimi yapılmışsa, partinin yetkili kurulları bugün de başka bir değişim kararı verir. Karar partinin kararıdır, hepimiz beğenmek zorunda değiliz ama hepimiz uymak zorundayız. Beğenip beğenmemek kişisel bir meseledir ama uymak örgüt meselesidir. Ben Söke'de yerel seçimlerle ilgili hiçbir tereddüt duymuyorum. En iyi kadroyu oluşturarak, önümüzdeki beş yılı daha iyi bir hizmet dönemi ne çevireceğiz” dedi.

CHP milletvekilleri daha sonra beraberinde İl Başkanı Ali Çankır, Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel'in de bulunduğu heyetle esnaf odalarını ziyaret etti. Esnaf odaları binası toplantı salonunda esnaf oda başkanları ile bir araya gelen CHP heyeti, Söke esnaf oda başkanlarının sorun ve taleplerini dinledi.