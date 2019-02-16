CHP'li Vekil Sancar, “Aydın'da su, Denizli'den daha ucuz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Umurlu'daki seçim ofisinin açılışına katılan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın'daki su fiyatlarının Denizli'den ucuz olduğunu belirtti.

Umurlu'daki seçim ofisinin açılışında konuşan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hizmetlerinin Türkiye'de ses getirdiğini ifade ederek, “ Siyaset aslında bir hizmet yarışıdır, bir sevgi yarışıdır. Sadece betona dokunan değil, biraz evvel yolda da gördüğüm gibi yüreklere dokunan, gönüllere dokunan bir belediye başkanımız var” dedi.

Su ücretlerine de değinen Sancar, kendi evinden getirdiği su faturasını vatandaşlara göstererek “Denizli'de suyun tonu 5 lira 50 kuruş ama Aydın'da suyun tonu 4 lira 90 kuruşa bile gelmiyor. Yani Aydın'da su Denizli'den daha ucuz” diyerek su ücretleri konusunda Denizli mi pahalı Aydın mı tartışmalarına son noktayı koydu.

Aydın ve Denizli'de inşa edilen otogarları da karşılaştıran vekil, Denizli'de inşa edilen otogarın 5.5 dönüm alana yapıldığını ve maliyetinin 129 milyon lira olduğunu oysa Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği ve içinde 800 kişilik düğün salonunun da yer aldığı Aydın otogarının 25 dönüm alana inşa edildiğini ve sadece 24 milyon liraya yani altıda birine mal olduğunu söyleyerek Özlem Çerçioğlu'nu tebrik etti.