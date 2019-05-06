CHP'li vekillerden Başkan Özcan'a ziyaret

CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Bülent Tezcan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural ve parti yönetimleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli'de alınan seçim sonuçlarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “25 yıl sonra yüzümüz güldü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Başkan Özcan'a büyük bir güven duyduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Uzun yıllardır başkanımızı tanıyorum. Dürüstlüğünü birçok insan bilir. Nazilli halkına layık olacağına inancım sonsuz” sözlerini kaydetti.

Ziyaretlerinden dolayı partililere teşekkür eden Başkan Özcan, “Nazilli'de ittifak ruhu çok güçlüydü. CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanlarımız ve yönetimleriyle hep birlikte birlik ve beraberlik içinde durmadan çalıştık. CHP ile İYİ Parti arasında ittifak olmasaydı şimdi alınan oyun yarısı kadar oy alınır kazanma ihtimali de yarıya düşerdi. Millet İttifakı Nazilli'de vücut buldu” ifadelerini kullandı.