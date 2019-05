CHP'li vekillerden Efeler Belediyesine ziyaret

Fatih Atay haftaya yoğun bir tempo ile başladı. Göreve geldiği süreçten bu yana tebrikleri kabul eden Atay, CHP Aydın Milletvekili PM Üyesi Bülent Tezcan ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü makamda ağırladı.

Adaylık sürecinde de desteklerini aldığı Milletvekilleri Tezcan ve Bülbül ile Efeler Belediyesinde bir araya gelen Atay Çeştepe'de bulunan Cem Evinde cenazeye katıldı. Başsağlığında bulunduktan sonra Belediye'de Milletvekilleri ile dönen Atay burada tebriklerini kabul etti. CHP PM Üyesi Bülent Tezcan; “Hayırlı uğurlu olsun demeye tebrik ziyaretine geldik, öncelikle Aydın halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu seçimlerde bizim yüzümüzü güldürdüler, bütün belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmak için azami çaba gösterdiler. Efeler belediyesi içinde bundan sonraki süreçte mutluyuz, huzurluyuz çünkü Efeler tecrübeli bir ele emanet edildi. Sn. Fatih Atay bizim hem siyasi büyüğümüz hem ağabeyimiz. Bugün Efeler Belediye Başkanı olarak oturduğu koltuğa hakkını vereceğinden hiç şüphe etmiyoruz. Hem Millet İttifakı olarak kendisine gösterilen güvene layık olacak, hem CHP Belediye Başkanı olarak, hem de Aydın halkının evladı olarak hizmetlerine devam edecek. Allah utandırmasın inşallah. Bizde bundan sonra Efeler'deki başarıları Türkiye'nin başka yerlerine de örnek olarak göstereceğiz” dedi.

Süleyman Bülbül ise, “Fatih Başkanımız bizim duayenimiz, ağabeyimiz, büyüğümüz. Efeler'de büyük bir değişim var, geldiğimizde de girişte belli oldu. Halkımızdan ciddi bir destek var başkanımıza. Efeler önümüzdeki günlerde değişimi yaşayacak ve ilerleyen günlerde marka olacak. Fatih başkanın bu konuda başarıyı yakalayacağına inancımız tam” dedi.

Tebrikleri kabul ettikten sonra Efeler Belediye Başkanı Atay; “Bizler seçimlerde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için her gün 14 saat performans gösteriyoruz. Her şey için çaba içerisindeyiz. İlk başta kadınlarımız için kreş yapacaktık. Onlar için yerler baktık bayramdan sonra bu yerlerin üçünün temelini atacağız. Bu temellerin biriniz Bülbül'e birini Tezcan'a attıracağız. Çünkü bir an önce bitirip kadınlarımıza daha huzurlu daha güvenli bir Efeler oluşturmak ve bırakmak istiyoruz.” diyerek, milletvekillerine ziyaretleri için teşekkür etti.