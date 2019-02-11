CHP'nin Kuşadası adayı Günel'den protokol ziyaretleri

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Yeni Yönetimi ve CHP Adayı Ömer Günel , Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'u ziyaret etti.

Yeni göreve gelen İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'i makamında ziyaret etti. İlçe Örgütü Kadın kollarının da iştirak ettiği ziyarette, Mehmet Gürbilek seçim programı süresince her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba göstereceklerini ifade etti. CHP adayı Ömer Günel Kuşadası'nın birikmiş sorunlarının çözümü için çalışacaklarını ifade ederek, “ Kuşadası'nın vaat edilip de yapılmayan bir çok işi var. Biz bunların çözümlerine çalışarak belediye yönetimine aday olduk. Seçildiğimiz gün itibari ile icraatlarımız başlayacak. Bu noktada mülki idare amiri olarak sayın kaymakamımızdan da destek göreceğiz. Kuşadası'nı el birliği ile hak ettiği noktaya taşıyacağız.” Dedi.

Yeni ilçe örgütü ile beraber Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden CHP Adayı Ömer Günel, Kuşadası'nda güvenli alışveriş merkezi kuracaklarını ifade etti. Seçim süresince örgütün sağduyu ile hareket ederek her hangi bir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğinin altını çizen Günel; “ Kuşadası'nı sizlerin de yardımı ile güvenilir bir turizm kenti haline getireceğiz. Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı turistimiz ilçemizden mutluluk içinde, yüzü gülümseyerek ayrılacak. Kuracağımız güvenli alışveriş ile mevcut da yaşanan hiçbir olumsuzluk yaşanmayacak. İlçemizi ziyarete gelen misafirlerimiz güven ve huzur ortamında alışverişlerini yaparak tatillerini geçirecekler” dedi.