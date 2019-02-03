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CHP'nin Kuşadası adayı Ömel Günel sanayi esnafını dinledi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Günel, “Arkadaşlar buraya sorunlarınızı dinlemeye gelmedim çünkü belediye başkan adayı olmadan önce avukatlığınızı yapıyordum. Tüm sorunlarınıza hakimim ve çözmek için adım adım yol aldık.” dedi.


Günel, “16 milyon yoksul, 6 milyon işsizin olduğu bir ülkede artık sorunları nasıl çözerizi değil nasıl daha çok kazanırızı konuşmamız lazım. Sizler beni gayet iyi tanıyorsunuz. Ne kadar gerçekçi olduğumu, enerjimi, bilgi birikimimi biliyorsunuz. Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermediğimi de çok iyi biliyorsunuz. Bir belediye başkanının başarılı olması için hep sokakta ve halkın arasında olması gerektiğini biliyorum. 10 yıldır da sokaklardayım. Sizler ağzından çıkan her şeyi yapanla mı yola çıkmak istiyorsunuz yoksa her şeyi yapacağını vaat edip hiçbir şey yapmayanla mı? Bunun muhakemesini yapmanızı istiyorum” dedi.


“Başkan adayım sizi takip ediyoruz” diyen Günel, “İşinizde ne kadar başarılı ve kaliteli olduğunuzu biliyoruz. İşinizdeki kaliteyi lütfen kentimize de getirin. Muhtar değil başkan istiyoruz diyen bir esnafa Günel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile 5 yıl içinde bizim ve büyükşehirin yapacağı projeleri kesinleştirdik. Bu projeleri daha detaylı bir lansman ile sizlerle paylaşacağım. Yepyeni bir enerji ile bu kenti hep beraber yöneteceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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