CHP'nin Kuşadası Adayı Ömer Günel mahalle temsilcileriyle buluştu

İlçe örgütü binasında mahalle temsilcileri ile bir araya gelen Günel, “Arkadaşlar siyasi literatüre yeni bir tanımlama getiriyorum. Ben şımarık seçmen istiyorum” dedi.

Mahalle temsilcilerinin, meclis üyelerinden hatta ilçe örgütünden dahi daha önemli olduğunun altını çizen CHP adayı Ömer Günel, “Mahalle temsilcileri bizler için çok önemli bir yere sahiptir. Sizler mahallelerinizde ki her haneden sorumlu olacaksınız. Her biriniz sokaklarda birer Ömer Günel, birer Mehmet Gürbilek olacaksınız. Ben şımarık seçmen istiyorum. Yani mahallenizde sorunu tespit edecek ya da iletimini alacaksınız. Sorunun çözümünü takip edeceksiniz. Sonra çözümü ilgili vatandaşımıza geri dönerek memnuniyetini alacaksınız. Vatandaşımız önemsendiğini sonuna kadar hissedecek” dedi.

Çözüm timleri oluşturulacak

CHP Adayı Ömer Günel, mahalle temsilcileri ile yaptığı toplantıda; “Arkadaşlar kahvede oturmak yok. Birlikte, yürütmeyi somut hale getireceğiz. Çözüm timleri oluşturacağız. Minik hizmet araçları ile müdahale ekipleri olacak. Çözüm timlerimiz ve sizler arasındaki koordinasyonu sağlayarak verilen hizmetin kalitesini arttıracağız. Tespit edilen sorunu çözüm timine direkt ileteceksiniz. Çözüm timleri de olay yerine gelerek anında çözüm üretecekler“ dedi.

Kent konseyi aktif çalışacak

Ömer Günel, kent konseyinin aktif çalışmasını sağlayacaklarını belirterek, “Bunun tek şartı sizlerin de aktif çalışmasıdır. Bunu sağlamadığımız sürece süregelen belediyeciliğin dışına çıkamayız. Söylediğim gibi ben şımarık seçmen istiyorum. Kentin tüm sorunlarını bilmemiz mümkün değil. Kentin tüm sorunlarını bilmeden vatandaşa hizmet götürmek de mümkün değil. Ben bu kente en az 12 saatini verecek insanlarla çalışacağım. Güne saat 7 de başlayıp gece yarısı 02.00 da bitiriyorum. 10 yıldır bu kentin sorunlarını inceleyip çözümlerini araştırıyorum. Biz icraat dönemini başlatacağız. Kuşadası 30 yıldır hizmet alamadığı için, bugün artık sorunlar çığ gibi büyümüştür. Biz Kuşadası'na yaşanabilir kent kimliğini yeniden kazandıracağız” dedi.