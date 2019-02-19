CHP'nin Kuşadası adayı Ömer Günel'den siyasi parti ziyaretleri

İYİ Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Vatan Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret eden Günel ziyaretlerinde, “Bu bir demokratik yarış, bu demokratik yarışı en ahlaklı en iyi en hoşgörülü şekilde bitirmemizi diliyorum. 5 yılda bir önümüze gelen bir sandık var. Aynı kentin gök kubbesini paylaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz, aynı toprakta yürüyoruz. Huzurlu bir seçim olsun daha sonra kazanan kimse kol kola yürüyelim.” mesajını paylaştı.

Özellikle AK Parti ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ile gerçekleşen diyalogda Gökçe'nin; önemli olan Kuşadası'nın kazanması. Sıkıntısız, kavgasız gürültüsüz bir seçim dönemi geçirme temennisine katılan Günel, “Önümüzdeki 40 günlük dönemde, ne olursa olsun huzuru bozacak, insanları sıkıntıya sokacak, arada bırakacak üslup yol, yöntem kullanmayacak 1 Nisan sabahında da birbirimizi kutlayacağız. Aday olduğum için benim biraz daha iddialı konuşma hakkım var. Bu seçimi inşallah alacağız. Seçimi aldıktan sonrada sayın Gökçe ile çalışmaya devam edeceğiz. Kentimizin faydası noktasında ben partili partisiz ayırt etmeden başta başkanımdan olmak üzere bu katkıyı bu desteği kentim adına herkesten bekleyeceğim. Kuşadası'nın iyiliği için her türlü katkıya açığım. Evet iyi bir partiliyim ama yerel siyasete partizanca bakan biri değilim. O yüzden gidiyorum Ak Partili arkadaşlarımın da oyuna talip oluyorum. 1 Nisan günü kol kola girip kentimiz için çalışmaya başlayacağız. Herkes için özellikle Kuşadası için hayırlısı olsun.” dedi.