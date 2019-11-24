Çiçeği burnunda öğretmenler 24 Kasım'da yemin etti

24 Kasım Öğretmenler Günü, Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara Aydın Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine işaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Öğretmenler, Adem oğlunu beşikten alıp mezara götürüp teslim eden dünyanın en mesuliyetli mesleğini icra ediyor. Bu kadim topraklarda çok zengin medeniyet ve kültürün beşiğinde yaşamaktayız. Antik Yunandan başlayarak İskender'e, Aydınoğullarına ve cumhuriyete şahitlik eden bu medeniyet yürüyüşünde nesillerin gönüllerine taht kurmuş siz değerli öğretmenlerimiz, siz gören gözlere, işiten kulaklara ve hisseden gönüllere hitap etmektesiniz. Allah'ın ve milletimizin emanetleri olan çocuk ve gençlerimiz avuçlarımızın içerisinde tuttuğumuz kelebekler gibidirler. Bizim tutuş biçimimize göre uçup yaşayabilirler, yaralanıp sakat kalabilirler veya boğulup ölebilirler. Onun için bilgi ve bilinç durumlarına göre çocuklarımızı ve gençlerimizi yani geleceğimizi ve istikbalimizi abat etmek sizlerin elindedir. Bu vesileyle başka Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimiz ve ebediyete intikal etmiş tüm eğitimcilerimizin aziz ruhlarını yad ediyor, emektar olan öğretmenlerimize sağlık ve huzurlu günler diliyor, bakışı merhamet, birliği bereket olan tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

Programda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan resim ve müzik yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlenmesinin ardından, koronun seslendirdiği şarkılarla kutlama programı sona erdi.