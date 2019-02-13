Çift sürmeye gittiği tarlada traktörün altında kaldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çift sürmeye gittiği tarlada zeytin fidanı taşırken traktörü deviren 62 yaşındaki Rıfat Çaylak, takla atan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Karacasu'ya 25 kilometre uzaklıktaki Karabağlar Mahallesi Muduvar Mevkii Arapapıştı Kanyonu yakınlarında meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Karacasu'ya bir yakınlarının tarlasına çift sürmeye gelen Çaylak, arazinin çamurlu olması sebebiyle çalışamadı. Ardından zeytin fidanı diken yakınlarına yardımcı olmak isteyen Çaylak, traktörünün yönünü çevirirken direksiyon hakimiyetini kaybetti. 3 çocuk babası Çaylak olay yerinde hayatını kaybederken şansın cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.