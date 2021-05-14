Çiftçiler gününü tarlada çalışarak geçirdiler

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dünyanın en kaliteli incirini yetiştiren çiftçiler dünya çiftçiler gününü tarlada çalışarak geçirdi. Traktör üzerinde çift süren Bozdoğanlı çiftçi Aynur Öztürk, en kaliteli inciri yetiştirebilmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan Öztürk ailesinin her bireyi tarlada hünerlerini sergiledi. Kimi çapa yapan kimisi de traktör üzerinde çift süren 5 kişilik Öztürk ailesi, dünya çiftçiler gününde de çalışmayı ihmal etmedi. Eşi Salih Öztürk ve 3 çocuğu ile birlikte incir sezonuna hazırlık yapan Aynur Öztürk, “Bu sene de incirlerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarlamızı sürdük, çapaladık. Damlama sulama sistemi için borularımızı yerleştirdik. Dünyanın en güzel incirinin yetiştirildiği Aydın'da en kaliteli inciri yetiştirebilmek için tüm aile var gücümüzle çalışmaya davam ediyoruz. Dünya çiftçiler günü de olsa biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin dünya çiftçiler günü kutlu olsun. En iyi incirin yetiştiği Aydın'ın Bozdoğan ilçesi, Yeşilyenice Mahallesi'nden sevgilerle” dedi.

Aydın İnciri coğrafi işaretle de markasını tescilledi

Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret belgesi alan Aydın İnciri, marka değeriyle tüm dünyada en çok tercih edilen incirler arasında en başta yer alırken en fazla incirin üretildiği Aydın'ın hemen hemen her yerinde incir üretimi için hazırlıklar devam ediyor.