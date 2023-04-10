Aydın'ın altı ilçesindeki mahallelerde çiftçiler hayvan hırsızlığına karşı uyarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Efeler Işıklı, Kuyulu, Emirdoğan, Eğrikavak, Bozdoğan Alamut, Germencik Karaağaçlı, Söke Tuzburgazı, Argavlı, Çalışlı, Bağarası, Pamukçular, Sultanhisar Kavaklı, İncirliova Sınırteke mahallelelerinde bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilere hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapmak ve alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçiler kontrol edildi. Kamera kurulumunun önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Meydana gelen olaylarda 112 AÇM aranması konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak çiftçiler uyarıldı.