Çiftçiler, 'verticllium solgunluğu' hastalığına karşı uyardı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri çiftçileri zeytin ağaçlarında görülen 'verticllium solgunluğu' hastalığına karşı uyararak mücadele yöntemlerini paylaştı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan ve zeytin ağaçlarında görülen 'verticllium solgunluğu' hastalığına karşı kimyasal mücadele yöntemi bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu sebeple hastalıkla bulaşık bahçelerde; minimum toprak işleme yapılmalı, damla sulama tercih edilmeli, hastalıklı dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalı, kesinlikle ara tarım yapılmamalı, hastalığın diğer ağaçlara sıçramaması için budama aletlerinin hijyenine önem verilmeli, pamuk alanlarını işlerken kullanılan ekipmanları zeytin alanları için kullanılacaksak mutlaka temizlikleri iyice yapılmalı ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verildi.