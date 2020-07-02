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Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Nazilli ve çevresinde çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzlar her geçe onlarca dönüm alanı talan edince bölgede izinli olarak sürek avı yapıldı.


Aydın'da çiftçilerin en büyük sorunlarından birisi haline gelen domuzlara karşı seferberlik ilan edildi. Son günlerde sayıları hızla artan yaban domuzları tarım arazilerinde bulunan incir, buğday ve mısır gibi ekinlere zarar vermeye başladı. Aydın'ın Nazilli ilçesi Beğerli Mahallesi'nde de tarlalara büyük zarar veren domuzlar Nazillili domuz avcıları tarafından avlanarak etkisiz hale getirildi. Kendilerine ‘Nazilli Domuz Avcıları' ismini veren ekip Beğerli Mahalle sakinlerinin daveti üzerine bölgeye geldi. Gerekli izinleri alarak pusuya yatan avcılar tarlalara zarar veren domuzları tek tek avladı. İrili ufaklı yaklaşık 10 domuzu avlayan ekipler çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

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