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Çiftlikten hayvan yemi çalarken suçüstü yakalandılar

Aydın’ın Germencik ilçesindeki bir çiftlikten 10 çuval hayvan yemi çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir çiftlikten 10 çuval hayvan yemi çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, Turanlar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında M.Ç. isimli şahsa ait hayvan çiftliğinde H.Y., Y.Y. ve C.Y. isimli 3 şüpheli 10 çuval yemi araca yüklerken suçüstü yakalandı. Hayvan yemleri sahibine teslim edilirken, şüpheliler de gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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