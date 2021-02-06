Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ADÜ Rektörü Aldemir'i ziyaret etti

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği İl Başkanı Erol Barut, dernek üyeleri Ahmet Hünük, Mehmet Kubilay Aras ve Adnan Menderes Camii İmam Hatibi Muhammed Aydın ile birlikte ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sivil toplum kuruluşlarını ve iş birliği çalışmalarını önemsediğini belirterek derneğin çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği İl Başkanı Erol Barut'un Aldemir'e Cihannüma Dergisi'ni hediye etmesi ile sona erdi.