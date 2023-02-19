Çilek seralarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çilek seralarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Atça Mahallesi'nde son günlerde çilek seralarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. İddiaya göre, akşam ve gece saatlerinde çilek seralarına gelen kimliği belirsiz kişiler, tünellerdeki naylonları bıçaklarla keserek zarar verdi. Şahısların özellikle olumsuz hava şartlarında ve gece saatlerinde bölgeye geldiğini söyleyen çiftçiler, tonu 65 bin lira olan naylonun kesilmesiyle zarara uğradıklarını ifade etti.

Güvenlik güçlerine ihbarda bulunduklarını ifade eden çiftçiler, "Artık bıçak kemiğe dayandı. Birileri Atça'yı karıştırmak istiyor. Bunu kasıtlı olarak yapıyorlar. Dün gece yaklaşık 100 çiftçi bölgede toplandık. İşimizi gücümüzü bırakıp bunların peşinden koşuyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Geçen yıl da aynı şekilde kimliği belirsiz kişiler tarafından çilek seralarına zarar verildiğini belirten çiftçiler, konuyla ilgili önlem alınmasını istedi.