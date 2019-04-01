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Çimento fabrikasının silosu patladı

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasının silosunda patlama meydana geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasının silosunda patlama meydana geldi. Çimento fabrikasından yayılan toz bulutu Söke'yi sardı.



Söke'de çimento mamullerinin depolandığı fırınlardan birinde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle silo patladı. Farin silosunda bulunan tonlarca çimento akmaya başladı. Silodan boşalan çimento adeta şelale görüntüsü verirken, ortalık toz duman oldu. Çimento fabrikasından yayılan toz bulutu Söke'yi sardı.


Fabrika görevlilerinin olaya anında müdahalede bulundukları öğrenilirken, patlama sırasında orada şans eseri kimsenin olmayışı olası bir can kaybını önledi.

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