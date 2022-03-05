İhlas Haber Ajansı

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Cinayet zanlısı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde cinayet zanlısı yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cinayet zanlısı yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bayraklıdede Mahallesi'nde bir cinayet zanlısının saklandığı ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu adrese gelen asayiş ekipleri, V.K. isimli zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yapılan GBT sorgulamasında ‘tehdit, göçmen kaçakçılığı yapma ve kasten öldürme' suçlarından hakkında 40 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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