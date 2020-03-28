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Cinayetin faili Nazilli polisinden kaçamadı

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Çamdibi Mahallesinde cinnet getirerek boşandığı eşi ve öz oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı Zeki Kızkapan, Nazilli polisinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Çamdibi Mahallesinde cinnet getirerek boşandığı eşi ve öz oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı Zeki Kızkapan, Nazilli polisinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Olayın yaşandığı Kuyucak İlçe Jandarmasına teslim edilen zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelmişti. Yaklaşık dört buçuk yıl önce boşandığı eşinin Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Çamdbi Mahallesinde bulunan evine gelen zanlı Zeki Kızkapan eski eşi Neşe Orhan (45) ve oğlu Furkan Kızkapan'ı (16) tüfekle öldürmüştü.


Olaydan sonra kaçan zanlı Zeki Kızkapan, jandarma ve polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu saat 01.40 sıralarında Nazilli polisi tarafından yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekiplerince göz altına alınan zanlı Kızkapan'ın, Kuyucak Jandarmasına teslim edildiği öğrenildi.

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