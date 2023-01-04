Çine Belediye Meclisi'nden örnek karar: öğrenciye simit 1 TL

Çine Belediyesi Marsias Kadınları Üretim Merkezi'nde imal edilen simitlerin, öğrencilere sadece 1 lira karşılığında satışa sunulması Belediye Meclisi tarafından karara bağlandı.

Yeni yılla birlikte pek çok şeyin fiyatı zamlanırken, Çine Belediye Meclisi örnek bir karar ile öğrencilerin en önemli kahvaltılığı ve ara öğün olarak bilinen simidi 1 lira fiyat belirledi. Çine Belediyesi yılın ilk meclis toplantısında oy birliği ile aldığı kararla belediyenin ürettiği simit vatandaşlara yine 2.5 lira, öğrencilere ise sadece 1 liradan satışa sunulacak.

Belediye Meclis Üyeleri Çine Belediyesi tarafından üretilen simitlerin halka ve özellikle öğrencilere en uygun fiyatla ulaştırılması amacıyla oy birliği ile böyle bir karar aldıklarını belirttiler. Haftanın her günü üretilen simitlerin Çine Belediyesi'nin kafelerinde, üretim merkezinde ve belediyenin taksi durağı meydanı su satış noktasında vatandaşlarla buluşturulacağı ve tüm öğrencilerin sabahları sadece 1 TL'ye sıcak simitle güne başlayabileceği belirtildi.