Çine Çayı Islah Projesi ile 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısını ve siyasi mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Çine Çayı'nın yanına yapılan “Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin” bulunduğu alanda kalan 1 kilometrelik ıslah çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Kalan 17 kilometrelik alanda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, Çine Çayı Islahı projesinin toplam maliyetinin 81.5 milyon TL olduğunu ve çalışmaların 2021 yılında tamamlanmasıyla 10 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacağını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Aydın yaptığı açıklamada Çine Çayı Islah Projesi'nde 1 kilometrelik ıslah çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Çine Çayı Islah projesinde kalan 17 kilometrelik çalışmalar 2021 yılı itibari ile tamamlanacak. Projenin toplam maliyeti 81.5 milyon TL'dir. Proje ile 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak. Dünya'da iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejimi de değişmektedir. Anlık kuvvetli yağışlar daha şiddetli, daha sık görülmekte ve bu sebeple de taşkın riski artmakta, olduğundan taşkın koruma projeleri büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında bulunduğu için su rezervuar miktarı sürekli değişiklik göstermektedir. Hem suyun israfını önlemek hem de taşkınları önlemek maksadıyla yürütülen projelerimiz yılın 12 ayı devam etmektedir” dedi.