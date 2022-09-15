Çine Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi salonu yeniden kuruldu

Çine Devlet Hastanesi'ne atanan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Bekir Tetik'in ardından fizik tedavi salonu da yeniden kurularak hastaların hizmetine başladı.

Çine Devlet Hastanesi, her geçen gün hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede hastaneye atanan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Bekir Tetik'in ardından fizik tedavi salonu da yeniden kurularak hastaların hizmetine başladı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesinde 4 adet kombine fizik tedavi cihazı, 2 adet radar, 1 adet infraruj, 1 adet parafin banyosu, sıcak paket kazanı, soğuk paket dolabı ve nörolojik rehabilitasyon için çeşitli egzersiz cihazları bulunuyor.

Yeniden hizmete giren ünitede inme, omurilik felci, serebral palsi, spina bifida, multipl skleroz, parkinson hastalığı gibi çeşitli nörolojik hastalıklar başta olmak üzere ortopedik rehabilitasyon, kırık rehabilitasyonu, bel-boyun fıtığı, eklem kireçlenmesi gibi bölgesel ağrılar, sinir yaralanmaları, tendon-kas yaralanmalarına yönelik tedaviler de düzenleniyor. Ayrıca Fizik Tedavi polikliniğine başvuran hastalara değerlendirmelerin ardından ünitede ayaktan veya yatarak tedavi hizmeti sunulabiliyor.