Çine Devlet Hastanesi'nde yeni Kovid-19 alanı oluşturuldu

Çine Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 bulaş riskini en aza indirmek için hastanenin ana girişlerinden ayrı 3 poliklinik ve 3 müdahale alanı oluşturuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kovid-19'la etkin mücadele kapsamında mevcut binayı bölerek hastanemize başvuran Kovid-19 olası ve pozitif hastaların sağlık hizmeti alabileceği hastanemizin ana girişlerinden tamamen ayrı 3 poliklinik ve 3 müdahale alanı kapasiteli yeni Kovid-19 muayene ve takip alanları oluşturulmuştur. Amacımız Kovid-19 olası-şüphesi ile gelen hastalarımızın konforlu bir ortamda en iyi ve en hızlı bir şekilde kayıt, muayene, tetkik, tanı ve tedavilerini almalarını sağlamanın yanında Kovid-19 dışında başka hastalık şikayetleri ile hastanemize başvuran hastalarımızın ve çalışanlarımızın bulaş riskinin azaltılmasıdır” denildi.