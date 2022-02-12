Çine Devlet Hastanesi'ne sedye bağışı

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan bir hayırsever bir vatandaş, Çine Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne 6 adet genel amaçlı sedye bağışladı.

Her geçen gün artan sağlık altyapıları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma yolunda ilerleyen Aydın'da, hayırsever vatandaşlardan da sağlık kurumlarına yapılan bağışlar devam ediyor. Çine'de bir hayırsever vatandaş tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne bağış yapıldı. Hastanenin Acil Servis bölümünde kullanılması için 6 adet genel amaçlı sedye bağışında bulunan hayırseverin, anlamlı bağışı ise takdir topladı. Konu ile ilgili Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada “Hastanemize anlamlı bağış. Çineli bir hayırseverimiz tarafından Hastanemiz Acil Servisine 6 adet genel amaçlı sedye bağışlanmıştır. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizleri daha da güçlendirmektedir. Hastanemize göstermiş oldukları destek ve örnek davranışından dolayı hayırseverimize teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.