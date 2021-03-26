Çine MYO, Blokzincir ve Kripto Para Ekonomisi konulu panel düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Finans ve Bankacılığın Geleceği: Blokzincir ve Kripto Para Ekonomisi' paneli ADÜZEM sosyal medya kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Çine MYO Öğr. Gör. Olcay Yılmaz'ın yaptığı panelde, FinTech İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko ‘Finansın Dünü, Bugünü, Yarını', Blokchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta ‘Nedir Bu Bitcoin? Kripto Paralara Giriş', Araştırmacı Yazar Turan Sert ‘Merkeziyetiz Finans', Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Çağla Gül Şenkardeş ‘Blokzincir Teknolojisine Disiplinlerarası Yaklaşımınlar ve Uygulama Örnekleri' ve Araştırmacı Hukukçu Celil Öztürk ‘Merkez Bankası Dijital Paraları' konu başlıklarıyla katılımcılara bilgi verdi. Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.