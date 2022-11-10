Çine'de 10 bin dekar alan taşkından korunacak

Çine Çayı'ndaki ıslah çalışmaları aralıksız devam ederken projenin tamamlanması ile birlikte üreticilerin tarım arazileri de taşkınlardan korunacak.

Aydın genelinde bulunan derelerde meydana gelebilecek taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Çine Çayı ıslah çalışmaları da hız kesmezken, çalışmaların tamamlanması ile birlikte 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Ayrıca ilçe merkezlerinden geçen derelerde yapılan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezleri de estetik bir görüntüye kavuşurken, vatandaşları rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik de ortadan kaldırılacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, beraberinde Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet İskender ve 211 Aydın Şube Müdürümüz Serkan Baştürk ile birlikte; Büyük Menderes Nehrinin yan kollarından birisi olan Çine Çayında devam eden ıslah çalışmalarında incelemelerde bulundu. Devam eden ıslah çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş olacaktır” ifadeleri yer aldı.