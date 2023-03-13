Çine'de, 330 depremzedeye umut oldu

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Aydın'ın Çine ilçesine gelen afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve toplanan yardımları ulaştırmak amacıyla açılan Umut Mağazası bugüne kadar 330 depremzedeye umut oldu.

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek olurken, depremzedelere destek kampanyaları da hız kesmiyor. Deprem bölgelerinden Çine'ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplanan yardımları organize etmek amacıyla ilçe belediyesi tarafından ‘Umut Mağazası' açıldı. Kadın ve erkek kıyafetleri, ayakkabı gibi ürünlerin yanı sıra temel ihtiyaç malzemelerin de bulunduğu mağazada ürünler, depremzedelere ücretsiz bir şekilde depremzedelere teslim ediliyor. Geçtiğimiz 20 Şubat gününden bu yana aktif bir şekilde Çineliler ile depremzedeler arasında köprü görevi gören mağazada bugüne kadar 330 depremzedenin ihtiyaçları karşılandı. Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'dan gelen 66 ailenin ihtiyaçlarının karşılandığı mağazada, depremzedelere 92 yorgan, 89 battaniye, 4 bebek yorganı, 6 bebek battaniyesi, 9 ısıtıcı, 12 halı, 30 yastık, 25 erzak kolisi, hijyen malzemelerinin yanı sıra ayakkabı ve kıyafet yardımları ulaştırıldı.